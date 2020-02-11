Один из крупнейших медицинских и исследовательских центров в мире Mayo Clinic определила 10 основных признаков анемии. Малокровие, нарушающее кровоснабжение органов, грозит серьезными последствиями для здоровья.

Наиболее характерными признаками, с которыми сталкивается человек, в крови которого произошло уменьшение количества эритроцитов и снижение гемоглобина, является постоянное чувство усталости, слабость, боль в груди, ощущение холода в конечностях. Часто сопутствующими явлениями служат головокружение, нарушение сердечного ритма и одышка как реакция на недостаток снабжения кровью. Бледность кожных покровов часто имеют в виду, когда говорят об анемичной внешности. Специалисты клиники отмечают болезненность и воспаление языка, хрупкость ногтей. При нарушении аппетита возможны даже его извращения, когда появляется навязчивое желание попробовать что-то несъедобное, например, снег.

В любом случае обращение к медикам, следование рекомендациям в питании поможет улучшить состояние. Печень, говядина, сливочное масло, из овощей свекла и морковь, помидоры, бобовые, овсяная каша — питание должно быть калорийным, а продукты содержать аминокислоты и белки. Среди фруктов особенно упоминаются гранаты и абрикосы, а употребление меда улучшит усвоение железа.

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