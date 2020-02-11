Бренд Honor снизил цены на смартфоны в связи с праздниками 14 и 23 февраля

Китайская компания Huawei, в частности бренд Honor, снизила в РФ цены на смартфоны в связи с предстоящими праздниками 14 и 23 февраля. Акция стартовала 11 февраля, а закончится 25 февраля.
Официальный сайт бренда Honor предлагает пользователям купить мобильные устройства по очень выгодным ценам. Скидки будут достигать до восьми тысяч рублей. При покупке смартфонов и ноутбуков данного бренда, производитель предлагает дополнительные подарки. Так, например, покупая флагманский смартфон Honor 20 Pro, клиент сможет самостоятельно выбрать себе подарок – гарнитуру Honor AM61 или фитнес-трекер Honor Band 5.
Специальное предложение действует и при покупке наушников, ноутбуков и других носимых устройств производителя. По хорошим скидкам можно приобрести портативные компьютер Honor MagicBook Pro, а также Honor MagicBook 14. Плюс к ним прилагается в подарок эксклюзивный рюкзак, беспроводная мышь и какой-либо подарок на усмотрение покупателя.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Группа Queen выпустила рождественское видео на старую композицию «Thank God It’s Christmas» / 16 декабря
- Мнение: Диалог с украинским патриотом об образовании / 6 декабря
- Мнение: Переиод ухаживания закончился. Латвия, Литва,Эстония, уходят в самостоятельное плавание. / 26 декабря
- Мнение: что американский нео-наци делает в России? / 25 января
- Мнение: Письмо: «Обдаю холодом» / 12 марта
- Последняя супруга Игоря Старыгина Екатерина Табашникова отбивала актера у фанаток / 24 января
- Ученые: Сахарный диабет повышает риск сердечных заболеваний / 18 декабря
- Рубль внезапно ускорил рост к доллару и евро / 28 января