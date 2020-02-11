Бренд Honor снизил цены на смартфоны в связи с праздниками 14 и 23 февраля

Бренд Honor снизил цены на смартфоны в связи с праздниками 14 и 23 февраля

11.02.2020, 14:21, Разное

Китайская компания Huawei, в частности бренд Honor, снизила в РФ цены на смартфоны в связи с предстоящими праздниками 14 и 23 февраля. Акция стартовала 11 февраля, а закончится 25 февраля.
Официальный сайт бренда Honor предлагает пользователям купить мобильные устройства по очень выгодным ценам. Скидки будут достигать до восьми тысяч рублей. При покупке смартфонов и ноутбуков данного бренда, производитель предлагает дополнительные подарки. Так, например, покупая флагманский смартфон Honor 20 Pro, клиент сможет самостоятельно выбрать себе подарок – гарнитуру Honor AM61 или фитнес-трекер Honor Band 5.

Специальное предложение действует и при покупке наушников, ноутбуков и других носимых устройств производителя. По хорошим скидкам можно приобрести портативные компьютер Honor MagicBook Pro, а также Honor MagicBook 14. Плюс к ним прилагается в подарок эксклюзивный рюкзак, беспроводная мышь и какой-либо подарок на усмотрение покупателя.



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