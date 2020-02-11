Роскосмос прокомментировал новый бюджет НАСА

Весь бюджет Роскосмоса на гражданские программы в 2020 году незначительно больше 12-процентного повышения бюджета НАСА, запланированного на 2021 год, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
«Бюджет госкорпорации «Роскосмос» в открытой части (без учета оборонного заказа) на 2020 год составляет 176 млрд рублей. Эта сумма незначительно больше 12%, которые планируется добавить к бюджету американского космического агентства в 2021 году», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
В понедельник правительство США опубликовало предложенный администрацией проект федерального бюджета, который включает в себя 25,2 млрд долларов на деятельность НАСА. Согласно справочным материалам Белого дома, бюджет «предусматривает увеличение финансирования инновационных программ, которые сделают возможной высадку астронавтов на Луну, а также поддержку предварительных миссий и передовых технологий, которые позволят проводить дальнейшие исследования» космоса.
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