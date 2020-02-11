Власти Китая предсказали пик эпидемии пневмонии

Власти Китая предсказали пик эпидемии пневмонии

11.02.2020, 14:19, Новости дня

Пик эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае придется на середину февраля, сообщил глава спецкомиссии по борьбе с распространением пневмонии государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

«В настоящее время еще сложно предсказать переломный момент эпидемии, однако пик придется где-то на вторую декаду февраля», – сказал он в ходе телемоста между передовой группой работающих в Ухане медиков из провинции Гуандун с их коллегами, которые позже придут к ним на замену, информирует ТАСС.

По состоянию на вторник число жертв пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, составило в общей сложности 1 тыс. 17 человек. Более 4. тыс. выздоровели, число случаев заражения в Китае превысило 42,7 тыс.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика