Власти Китая предсказали пик эпидемии пневмонии

Пик эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае придется на середину февраля, сообщил глава спецкомиссии по борьбе с распространением пневмонии государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
«В настоящее время еще сложно предсказать переломный момент эпидемии, однако пик придется где-то на вторую декаду февраля», – сказал он в ходе телемоста между передовой группой работающих в Ухане медиков из провинции Гуандун с их коллегами, которые позже придут к ним на замену, информирует ТАСС.
По состоянию на вторник число жертв пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, составило в общей сложности 1 тыс. 17 человек. Более 4. тыс. выздоровели, число случаев заражения в Китае превысило 42,7 тыс.
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