Зеленский: Мы должны разрушить стереотип о том, что Украина и хорошие дороги – понятия несовместимые

Одна из задач проекта «Большое строительство», который будет запущен в Украине 1 марта, строительство сети качественных автомобильных дорог, которые объединят всю Украину. Об этом 11 февраля на совещании в Государственном агентстве автодорог заявил президент Украины Владимир Зеленский. Запись выступления главы государства размещена в Telegram Офиса президента.
«В 2020 году году планируется обновить 4 тыс. км дорог государственного значения, на что предусмотрены беспрецедентные средства для истории Украины – более 85 млрд грн. Это, во-первых, 31 млрд из Государственного дорожного фонда. Во-вторых, привлечение в банках более 19 млрд грн под государственные гарантии. На прошлой неделе мной подписаны изменения в Бюджетный кодекс и Государственный бюджет на 2020 год, которые позволят «Укравтодору» все это сделать. А в-третьих, на строительство государственных дорог предусмотрена часть средств от НАК «Нафтогаз», которые они выиграли по результатам Стокгольмского арбитража», – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что строительство и капитальный ремонт должны составлять около 80% всех дорожных работ.
«Ямочный ремонт должен уйти в прошлое», – заявил глава государства.
«Мы должны строить, чтобы разрушить. Разрушить стереотип о том, что Украина и хорошие дороги – понятия несовместимые», – добавил Зеленский.
Также, по его расчетам, в течение года должны быть построены 2,5 тыс. км дорог местного значения.
Масштабное строительство дорог поможет создать в Украине около 12 тыс новых рабочих мест, утверждает президент.
Проект «Большое строительство» презентовал 7 февраля премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, в каждой области должен быть согласованный с Министерством развития общин и территорий перечень объектов, которые планируют построить или отремонтировать в течение года.
22 января Гончарук анонсировал строительство в течение года 100 школ, 100 садов, 100 стадионов и 4 тыс. км дорог.
По оценке бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, на ремонт всех дорог в стране необходимо 10 лет и 1 трлн грн. Бывший и.о. главы «Укравтодора» Славомир Новак в августе 2019 года говорил, что на ремонт 24 тыс. км основных магистралей в Украине потребуется не менее 300 млрд грн.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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