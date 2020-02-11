«Пеле не может нормально ходить». Сын экс-футболиста рассказал о его состоянии здоровья

Сын бразильского футболиста Пеле Эдиньо в интервью бразильскому ресурсу Globo Esporte, которое было опубликовано 10 февраля, рассказал о состоянии здоровья своего отца.
«Пеле перенес операцию по пересадке бедра и не прошел необходимой реабилитации», – сказал Эдиньо.
По словам сына Пеле, у его отца есть проблемы с передвижением, из-за чего тот испытывает «определенную депрессию» и боится из-за этого выходить из дома.
«Представьте, он – король, он всегда был очень внушительной фигурой, а сегодня он больше не может нормально ходить. Он очень смущается этого», – сказал бразилец.
Эдиньо говорит, что Пеле может передвигаться только при помощи ходунков.
«Это немного лучше, чем было раньше, когда отец передвигался на инвалидной коляске, но ему все равно сложно передвигаться», – резюмировал Эдиньо.
Пеле большую часть своей карьеры провел, играя за бразильский «Сантос» (1957-1975), а также выступал за «Нью-Йорк Космос» (1975-1977). В октябре бразильцу исполнится 80 лет.
Пеле – единственный в мире трехкратный чемпион мира по футболу. МОК в 1999 году объявил его лучшим спортсменом века. В июне 2016 года он был награжден Олимпийским орденом.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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