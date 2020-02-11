Наука: Эффективны ли антидепрессанты?

Эффективны ли антидепрессанты для лечения большого депрессивного расстройства? По словам профессора Гордона Паркера (Gordon Parker), профессора психиатрии Университета Нового Южного Уэльса, ответ не имеет значения, поскольку изначально мы неправильно ставим вопрос.

В своей статье в The British Journal of Psychiatry, опубликованной в этом месяце, Паркер бросает вызов результатам ряда клинических исследований о воздействии антидепрессантов. В совокупности все эти исследования охватывали сотни тысяч пациентов, которые принимали либо антидепрессанты, либо плацебо для лечения большого депрессивного расстройства. Совокупные данные предыдущих исследований свидетельствовали о том, что антидепрессанты были не эффективнее, чем плацебо. В то же время новые исследования говорили об их эффективности, в результате чего возникла некоторая путаница.

Проблема, по мнению Паркера, заключается в том, что испытания действия антидепрессантов на большое депрессивное расстройство гарантированно приводит к ошибочным результатам, так как «большое депрессивное расстройство» — это достаточно широкое понятие, объединяющее целый ряд депрессивных расстройств с различными причинами и вариантами лечения.

Именно поэтому, по словам Паркера, исследователи «бьют мимо цели». «В принципе, такой диагноз, как большое депрессивное расстройство охватывает несколько типов депрессий — некоторые из них биологические, некоторые — психологические, некоторые – социальные. И не во всех случаях будет происходить ожидаемое действие препаратов», — утверждает Паркер.

По его словам, объединяя пациентов с депрессией, вызванной социальными и психологическими причинами, с пациентами, у которых депрессия вызвана биологическими причинами, мы не в состоянии проследить и оценить эффективность препаратов.

Паркер сравнивает использование антидепрессантов для лечения всех типов депрессии с использованием ингалятора «Вентолин» для лечения всех типов легочных заболеваний независимо от того, астма у пациента, пневмония или легочная эмболия. «На пациентов с депрессией, вызванной биологическими причинами, антидепрессанты эффективно воздействуют. Например, при биологической депрессии или меланхолии лекарственные препараты действуют в 60% случаев по сравнению с 10%-ным ответом на прием плацебо. Однако если вы включаете в испытания пациентов с другими типами депрессивных расстройств (вызванных не биологическими причинами), как это происходит в большинстве исследований, то антидепрессанты оказываются неэффективными», — говорит Паркер.

Статья Паркера поднимает также серьезные вопросы о принципах проведения клинических испытаний антидепрессантов, когда пациенты с серьезными расстройствами (с суицидальными мыслями, проблемами, вызванными наркотиками и алкоголем или личностными расстройствами) исключаются из испытаний, а вместо них испытания проводят на пациентах с легкими симптомами. Хотя у таких пациентов с легкими симптомами и наблюдается большое депрессивное расстройство, но у них может наступить и спонтанная ремиссия, и реакция на плацебо, что искажает как результаты исследования, так и последующий анализ эффективности препарата.

«Такой подход не соответствует реальному миру, где существует много разных типов депрессивных состояний. Не следует упрощать проблему и ставить вопрос: эффективны или неэффективны антидепрессанты? Ни один препарат не должен тестироваться, как некое универсальное средство, как если бы он мог применяться для множества депрессивных расстройств» — говорит Паркер. По его словам, необходимо определить, при каких обстоятельствах препарат эффективен, а при каких нет.

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