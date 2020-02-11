Мишустин с 97-летним ветераном возложили цветы к Вечному огню в Великом Новгороде

Премьер Михаил Мишустин возложил цветы к Вечному огню славы в Новгородском кремле вместе с 97-летним ветераном войны, танкистом Александром Поповым.

Во вторник Мишустин находится с рабочей поездкой в Новгородской области. Перед совещанием по социально-экономическому развитию региона премьер приехал к мемориалу в Новгородском кремле и возложил красные гвоздики к монументу. Мишустин постоял, склонив голову в память о павших, и перекрестился, передает ТАСС.

После этого он побеседовал с ветераном, спросил его о семье и судьбе сослуживцев. К разговору присоединились вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минфина Антон Силуанов и губернатор региона Андрей Никитин. Они также возложили цветы к Вечному огню.

Премьер представил ветерану своих коллег, после чего расспросил его о боях за освобождение Севастополя. Попов рассказал о боевых действиях, в том числе историю о пленении им немецкого летчика. В конце беседы премьер пожелал ветерану здоровья.

Александр Попов родился 15 сентября 1922 года в Иркутской области. Участвовал в освобождении юга страны, в том числе Крыма, управлял танком Т-34, который одним из первых 9 мая 1944 года ворвался в Севастополь. Также Попов участвовал в боевых действиях на территории Польши и Германии, был дважды ранен. В Новгородской области живет с 1968 года.

В ходе визита в Великий Новгород Мишустин поручил предусмотреть бюджетные средства на финансирование строительства дома-интерната нового типа для пожилых людей в рамках национального проекта «Демография».

«При предоставлении проектно-сметной документации правительством Новгородской области обеспечить при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов выделение средств в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на финансирование строительства дома-интерната нового типа для социального обслуживания пожилых людей в Великом Новгороде», – сообщили в пресс-службе правительства.

Кроме того, премьер поручил обеспечить при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов выделение средств из федерального бюджета на реконструкцию и переоснащение медицинским оборудованием «Областного клинического родильного дома» и «Областной детской клинической больницы».

Также он распорядился проанализировать деятельность сети детских технопарков «Кванториум» в регионах с учетом опыта Новгородской области. Работа будет проведена в рамках национального проекта «Образование». Поручено внести предложения по интеграции их в реализацию основных образовательных программ общего образования с использованием сетевых форм обучения.

В ходе визита в Великий Новгород Михаил Мишустин также поручил выделить в 2020 году средства на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в Новгородской области, передает РИА «Новости».

Речь идет о проливных дождях в начале ноября 2019 года, которые привели к затоплению десятков населенных пунктов в области. В области ввели режим ЧС.

«В связи с произошедшей на территории Новгородской области в 2019 году чрезвычайной ситуацией обеспечить выделение средств из Резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году на ликвидацию ее последствий», – информирует правительство.

Ранее Мишустин заявил, что в ходе поездок по российским регионам рассчитывает услышать мнение россиян и посмотреть, на каких направлениях нужно усилить работу.

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