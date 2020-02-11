Старший внук Елизаветы II решил развестись с женой

Старший внук Елизаветы II решил развестись с женой

11.02.2020, 14:12, Новости дня

Старший внук королевы Великобритании Елизаветы II Питер Филлипс и его супруга Отем объявили, что собираются развестись после 12 лет брака.

В заявлении представителя пары указывается, что, по мнению супругов, это «лучший путь для их двоих детей и сохранения дружбы», передает РИА «Новости».

«Решение развестись и совместно воспитывать детей было принято после многих месяцев обсуждения, и, хотя является печальным, оно принято на дружеской основе. Главным приоритетом пары останется благополучие и воспитание их прекрасных дочерей Саванны и Айлы», – отмечается в заявлении.

Букингемский дворец пока не комментирует ситуацию. Отмечается, что решение пары о разводе было озвучено в тяжелый период для королевской семьи – недавно кузен Филлипса принц Гарри отказался от статуса высокопоставленного члена королевской семьи, а их дядя принц Эндрю объявил о бессрочной приостановке выполнения королевских обязанностей после скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпстина, обвиненного в торговле несовершеннолетними.

Бизнесмен Питер Филипс – старший сын единственной дочери королевы и герцога Эдинбургского принцессы Анны, он занимает 15-е место в линии престолонаследия. Как и его сестра Зара, он не имеет титула и освобожден от выполнения королевских обязанностей.

Он женился на канадке Отем Келли в 2008 году, их дочерям девять и семь лет.



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