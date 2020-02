53-летняя Берри засветила голую грудь в декольте

53-летняя голливудская актриса Холли Берри в Instagram позировала для фото в майке с глубоким выкатом: ткань прикрывала только половину груди и соски. Снимком Берри поделилась в Instagram.

Для фото она также надела боксерские перчатки.

«Я очень рада анонсировать свою первую в истории фитнес-коллекцию», – написала она.

Welcome to an EXTRA special edition of #FitnessFriday!! For the last two years, you’ve showed up, showed out and shared this crazy fitness adventure with me and @peterleethomas! I’m so eternally grateful for you guys, and wanted to create something extra special to celebrate our two years together — I’m thrilled to announce my first EVER fitness collection, r * •spin by Halle Berry!! To introduce you to the collection, @peterleethomas and I will be doing back to back #PHITTalks using r * •spin pieces, and this week? We’re talking about the subject y’all can NOT stop asking about — Core work!! Check stories for more. Can’t wait to meet the collection?? Find it at @tjmaxx, @rossdressforless, @marshalls and @burlingtonstyle stores all over the U.S. — and don’t forget to tag #RespinByHalleBerry and show us what you find! Happy Friday ♥ *

Холли Берри родилась 14 августа 1966 года. Она лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми».

Наиболее известные фильмы с ее участием – «Люди Икс», «Женщина-кошка», «Готика».

