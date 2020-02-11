В Кургане при задержании нарушитель протащил полицейского за машиной. Видео

Водитель из Кургана стал фигурантом уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" после опасной выходки в отношении сотрудника полиции, об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным ведомства, 9 февраля сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль под управлением мужчины, находившегося в состоянии опьянения. После погони инспектор добрался до легковушки. Одной рукой страж порядка взялся за руль, а другой – попытался достать ключи из замка зажигания.

"Злоумышленник не выполнил законное требование полицейского … протащил его на движущемся автомобиле не менее 20 метров, создавая реальную опасность для жизни и здоровья инспектора ДПС", — говорится в сообщении Следственного комитета.

В итоге лихача удалось скрутить. Теперь он может получить до десяти лет лишения свободы.

Источник: Вести

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