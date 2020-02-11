У причастных к «Славянке» изъяли полтора миллиарда

Более чем на полтора миллиарда рублей изъяло следствие у фигурантов дела о хищениях в компании "Славянка". Расследование дела началось в то время, когда Минобороны РФ возглавлял Анатолий Сердюков. Для возмещения нанесенного государству ущерба были изъяты деньги со счетов фигурантов дела в банках, а том числе иностранных, а также средства в рублях и валюте, найденные при обысках.

Изъятое превысило 1 миллиард 100 миллионов рублей. Также был арестован 51 объект движимого и недвижимого имущества на 500 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

Экс-гендиректора "Славянки" Александра Елькина, а также бывшего замначальника Пансиона воспитанниц Минобороны Александра Мигунова и других фигурантов в 2016 году уже осудили на сроки до 11 лет колонии и штрафам на 1,5 миллиарда рублей. Но во время следствия вскрылись масштабные махинации той же преступной группы. Они легли в основу еще одного уголовного дела, возбужденного по четырем статьям Уголовного кодекса России. Теперь находящимся в колонии фигурантам дела "Славянки" по обвинениям в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями грозят дополнительные сроки.

Во время расследования было выявлено, что с 2010 по 2012 годы Александр Елькин и другие представители компании "Славянка" вынудило за право заключения подрядов на ремонт казарм и других зданий Минобороны по всей РФ руководство 17 фирм передать им взяток на 385 миллионов рублей.

Еще более 223 миллионов рублей, которые выделялись на эксплуатацию Военной академии Генштаба и Пансиона воспитанниц Минобороны в 2009-2014 годах, фигуранты дела просто похитили.

Потерпевшими сторонами по уголовному делу признаны Минобороны России, компании "Славянка" и "Гарнизон". Через суд они требуют взыскать ущерб с фигурантов.

Обвиняемые знакомятся с материалами дела. После этого обвинение будет направлено на утверждение в прокуратуру, а из прокуратуры дело поступит на рассмотрение по существу в суд.

Источник: Вести

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