Астраханская учительница уволилась после публикации интимного видео со школьником

Астраханская учительница уволилась после публикации интимного видео со школьником

11.02.2020, 14:06, Новости дня

Директор астраханской школы №32 уволилась по собственному желанию после жалоб матери одного из девятиклассников на то, что ее сына совратила учительница по биологии. По данным РИА Новости, в отставку она подала еще 8 февраля, посетовав на состояние здоровья.

 

Вслед за ней, как сообщает ТАСС, заявление написала и сама учительница Екатерина Савинова. Произошло это уже после того, как ученики начали рассылать друг другу интимную запись, сделанную во время перемены, когда возлюбленные уединились в кабинете, целовались и обнимались. О сексуальном контакте, как свидетельствуют кадры, речь и не шла, несмотря на сообщения ряда СМИ. Было ли прошение Савиновой удовлетворено, остается неизвестным.

Региональное управление СКР начало доследственную проверку проверку.

Савинова, кандидат педагогических наук, в 2019 году заняла первое место на областном конкурсе "Учитель года".

Источник: Вести



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