Новак обсудит с нефтяниками рекомендацию техкомитета ОПЕК+ по сокращению добычи

Новак обсудит с нефтяниками рекомендацию техкомитета ОПЕК+ по сокращению добычи

11.02.2020, 14:06, Новости дня

Руководители российских нефтяных компании 12 февраля обсудят на совещании у министра энергетики Александра Новака сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+, передает ТАСС.

На прошлой неделе технический комитет ОПЕК+  в Вене   несколько дней обсуждал влияние  коронавируса на мировую экономику и спрос нефти. Комитет, экстренно собравшись, принял решение рекомендовать министерской встречи ОПЕК+   сократить  добычу на второй квартал еще на 600 тысяч баррелей в сутки и продлить сокращение до конца года. РФ попросила у партнеров по ОПЕК+  время на обдумывание и проведение   консультаций в стране с учетом интересов компаний и бюджета.

"Россия внимательно следит за влиянием распространения коронавируса на мировые энергетические рынки. Ситуация продолжает оставаться крайне неопределенной", — сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам,  Россия внимательно изучает рекомендацию технического комитета ОПЕК+ для оценки ситуации и определения взвешенного подхода с учетом интересов рынка.

Партнеры по сделке ОПЕК+ (включающей страны ОПЕК, и не входящие в картель) с 2018 года отслеживают ситуацию на рынке и корректируют добычу для поддержания стабильного спроса и предложения нефти на мировых рынках.

По итогам предыдущей плановой встречи 6 декабря 2019 года страны ОПЕК+ приняли решение сократить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки до 1,7 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, принятого за начало отсчета сделки. С учетом последних договоренностей   Россия взяла на себя обязательство снизить добычу еще на 70 тысяч баррелей, или в целом 300 тысяч баррелей в сутки.

Источник: Вести



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