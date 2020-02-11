Тарута: Если хотим что-то качественно изменить, а не просто усилить контроль государства над медиа, необходимо говорить с журналистами

Перед голосованием законопроекта «О медиа», соавтором которого является нардеп от «Слуги народа» Александр Ткаченко, власть должны обсудить этот документ с украинскими журналистами, сказал в комментарии изданию «ГОРДОН» народный депутат от «Батьківщини» Сергей Тарута.

«Ну, конечно, я против законопроекта «О медиа». Я всегда был на стороне медийщиков. То, что сейчас делается, это неправильно. По этому законопроекту сейчас журналисты могут оценить уровень и других законодательных инициатив «Слуги народа», разрабатываемых и принимаемых в турбо-режиме. Ровно то же происходит и в других аспектах, в первую очередь – по экономическим законопроектам. Например, в налоговых изменениях №1209 и №1210 или в законопроекте о рынке земли. Вроде цель хорошая, а на самом деле ужас! В парламенте у многих законопроектов изначально цель хорошая, но она нивелируется негативом, который в том числе закладывается в предлагаемых документах. Это называется шаг вперед, два назад. Чистое дилетантство. Проблема в том, что этот законопроект абсолютно не опирается на тех, кого в итоге коснется», – подчеркнул Тарута.

По его мнению, необходимо внедрять ответственность и для СМИ, и для власти.

«Как нужно было правильно делать? Еще в 2015 году у нас была комиссия [ирландского депутата] Пэта Кокса от Европарламента, который старается помогать Украине правильно вести законодательную деятельность. На 76-ти страницах был изложен полный цикл публичной политики, который предусматривает обязательные консультации со всеми заинтересованными сторонами. Заинтересованные стороны – это те, кого этот закон коснется. При подготовке законопроекта «О медиа» это было учтено? Я недавно был в Брюсселе, европейцы прямо и жестко говорили, что в этом турбо-режиме делается много ошибок. Хотите что-то сделать? Пригласите тех, кого это непосредственно касается. Я в свое время предлагал перенять польский опыт. Я работал в Польше с 2004 года, был там одним из самых больших инвесторов, видел, как там менялась журналистика. С одной стороны она стала очень ответственной и качественной, любая публикация-расследование тут же приводила к тому, что прокуратура и силовые органы открывали дело, а не ждали, когда кто-то подаст заявление. С другой стороны вводилась ответственность для журналиста, если вдруг он занимался дезинформацией или джинсой, как это принято у нас. То есть была внедрена взаимная ответственность и для СМИ, и для власти. И мгновенно началось очищение власти и усиление медиа. То же самое я предлагал сделать в Украине», – сказал нардеп.

Он отметил, что в данном вопросе сперва нужно определить с конечной целью.

«Если хотим что-то действительно качественно изменить, а не опять усилить контроль государства теперь уже над медиа, необходимо пригласить лучших журналистов, главных редакторов, репортеров, которые реально варятся в медийной сфере и знают все ее проблемы. С ними надо говорить, анализировать риски и вместе решить проблему, в том числе связанную с российской пропагандой. Как решить? Совместно выработать техническое задание, то есть четко прописать, чего хотим и какова наша конечная цель. Потому что нужен не закон ради закона, а реальное достижение цели. Думаете, авторы законопроекта «О медиа» это учли?» – резюмировал Тарута.

8 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», которым поручил Кабинету Министров Украины разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине, в частности предусмотрев «положения о требованиях и стандартах новостей», механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, а также запрет физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине.

Законопроект №2693 «О медиа» авторства нардепов от «Слуги народа» (среди них – Александр Ткаченко) уже внесен в Верховную Раду и сейчас обсуждается общественностью. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации.

Согласно проекту повестки дня Рады, он должен быть рассмотрен в период с 18-го по 21 февраля.

5 февраля парламентский комитет по вопросам свободы слова рекомендовал принять законопроект «О медиа» в первом чтении.

По мнению эксперта Института массовой информации Оксаны Романюк, если законопроект «О медиа» проголосуют в нынешнем виде, произойдет «консервация олигархата в медиасфере, не будет никаких качественных изменений».

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает, что с принятием этого законопроекта Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания получит исключительные полномочия запретить любое СМИ или блогера.

Глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская не исключает, что в случае вступление в силу закона «О медиа» в Украине выживут только олигархические СМИ.

Законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации, глава Минкульта Владимир Бородянский представил 17 января.

Согласно проекту этого закона, отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен будет уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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