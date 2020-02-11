Теннис. Доден переиграла Кузьмову в первом круге турнира в Петербурге

Теннис. Доден переиграла Кузьмову в первом круге турнира в Петербурге

11.02.2020, 14:06, Новости дня

Французская теннисистка, 159-я ракетка мира Осеан Доден в первом круге турнира в Санкт-Петербурге в двух сетах за один час десять минут обыграла представительницу Словакии Викторию Кузьмову – 6:2, 6:2.

Доден семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести, а у Кузьмовой, занимающей 65-е место в рейтинге WTA, шесть эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк из шести.

Таким образом, французская спортсменка вышла в 1/8 финала турнира, где ей будет противостоять британка Йоханна Конта.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика