Теннис. Доден переиграла Кузьмову в первом круге турнира в Петербурге

Французская теннисистка, 159-я ракетка мира Осеан Доден в первом круге турнира в Санкт-Петербурге в двух сетах за один час десять минут обыграла представительницу Словакии Викторию Кузьмову – 6:2, 6:2.

Доден семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести, а у Кузьмовой, занимающей 65-е место в рейтинге WTA, шесть эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк из шести.

Таким образом, французская спортсменка вышла в 1/8 финала турнира, где ей будет противостоять британка Йоханна Конта.

Источник: Вести

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