Теннис. Доден переиграла Кузьмову в первом круге турнира в Петербурге

Французская теннисистка, 159-я ракетка мира Осеан Доден в первом круге турнира в Санкт-Петербурге в двух сетах за один час десять минут обыграла представительницу Словакии Викторию Кузьмову – 6:2, 6:2.
Доден семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести, а у Кузьмовой, занимающей 65-е место в рейтинге WTA, шесть эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк из шести.
Таким образом, французская спортсменка вышла в 1/8 финала турнира, где ей будет противостоять британка Йоханна Конта.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Международная федерация хоккея подтвердила планы провести ЧМ в России / 6 января
- Кабмин снял ограничения на сроки подачи заявки на субсидии / 27 декабря
- Витренко: Мама не пророссийский, а просоветский политик. Россия для нее – составляющая семьи советских народов, так же как Беларусь и Украина / 15 января
- Яценюка и Турчинова лишили государственной охраны / 17 декабря
- Помпео прокомментировал неудачный запуск спутника в Иране / 11 февраля
- Тутберидзе после конфликта с Плющенко вспомнила Цветаеву / 15 декабря
- Гаджеты: В 2020 году TSMC начнет промышленное производство процессоров по 5-нм техпроцессу / 6 декабря
- Вертолет с Брайантом не был оснащен важной системой предупреждения / 29 января