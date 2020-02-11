Мнение: Корректировка планов

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое может принять участие в завершении укладки газопровода "Северный поток-2", вышло из порта Находки и отправилось в Сингапур. Об этом свидетельствуют данные портала Vesselfinder. Предполагается, что "Академик Черский" может взять курс на Балтику. Но это неточно.

Если трубоукладчик действительно пойдет на Балтику, это будет означать, что китайский кризис вносит существенные коррективы в планы. "Академик Черский" должен был прокладывать трубы от Киринского месторождения на материк — газ этого месторождения предназначен для Амурского ГПЗ. Теперь все сроки здесь придется сдвигать на полгода, а то и год. В свете очевидных экономических проблема в Китае ценность "Силы Сибири", которая и без того выглядит крайне сомнительной, обвалилась до нулевых, а может, и отрицательных значений. Нужно спасать хотя бы Северный поток-2.

Правда, пока официального сообщения Газпрома о планах относительно "Академика Черкского" нет, для чего именно он идет в Сингапур, еще неясно.

В Китае, между тем" руководители предприятий весьма сдержанно оценивают перспективы восстановления производства. Как сообщил китаевед Николай Вавилов в своем канале, университет Цинхуа и Пекинский университет провели совместный опрос предприятий малого и среднего бизнеса относительно экономических последствий эпидемии коронавируса. Около 30% опрошенных заявили, что ожидают падения выручки по итогам 2020 года более чем на 50%. Еще 28,5% ожидают снижения показателя на 20-50%. Около 20% опрошенных затруднились дать свою оценку.

Малый и средний бизнес — это в основном внутренний рынок Китая, но уже нет никаких сомнений, что Китай в 20 году ожидает самая серьезная корректировка экономических показателей, возможно, что даже в сравнении с кризисным 2008 годом. Очень быстро падение по цепочке перейдет и на другие страны. На Россию в числе первых — быть сырьевым придатком почётно, но крайне рискованно.

Правда, в китайском кризисе есть и хорошие моменты. Появляется шанс у других азиатских стран — в первую очередь, у Индии. Они могут воспользоваться проблемами Китая и попытаться перехватить китайские рынки, усилить свои позиции, сверстать новые программы развития, исходящие из принципиально новой ситуации. А значит — будет, куда тянуть из России новые трубы и где хоронить очередные сотни миллиардов долларов. Менеджеры Газпрома могут начинать прорабатывать новые авантюры и готовиться к еще более впечатляющим бонусам за свой неустанный труд по обогащению дружественных подрядчиков.

(в качестве эксперимента я часть текстов буду переводить в аудиоформат. Пока на ЮТубе, потом, возможно, освою и подкастовые сервисы)

Источник: Эль Мюрид

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