Популяция пингвинов в Антарктике сократилась вдвое за 50 лет

Популяция пингвинов в Антарктике сократилась вдвое за 50 лет

11.02.2020, 14:05, Новости дня

Климатические изменения являются причиной резкого сокращения популяции пингвинов в Антарктике – за последние 50 лет колония этих птиц уменьшилась более чем на 75%, сообщили ученые, принявший участие в экспедиции природоохранной организации Greenpeace.

Исследователи полагают, что глобальное потепление стоит за резким сокращением численности популяции птиц. Потепления океанов и таяние льдов привели к сокращению криля, которым питаются пингвины, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. 

Ученые пришли к выводу, что каждая изученная на острове Мордвинова (Элефант) колония пингвинов значительно сократилась по сравнению с подсчетами в 1971 году. Тогда на территории острова ученые насчитали 122,550 пары пингвинов, а сейчас 52,786 пар пингвинов. При этом в одной из колоний популяция пингвинов сократилась на 77%.

«Пингвины, тюлени и киты все зависят от криля, который зависит от льда. Поэтому, если климатические изменения оказывают воздействие на состояние льда, это влияет на все остальное», – сообщил орнитолог и исследователь пингвинов при университете Стоуни-Брук в Нью-Йорке Ноа Стрикер.

Ранее аргентинские метеорологи зафиксировали в Антарктиде рекордно высокую температуру за всю историю наблюдений – 18,3 °C выше ноля. 



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