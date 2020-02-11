Вылечившуюся от коронавируса студентку выписали в Тюмени

Китайскую студентку, у которой нашли коронавирус в Тюмени, во вторник выписали из больницы, сообщила директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.
«Все последующие лабораторные исследования показали, что все у этой девушки хорошо. Сегодня ее выписали с цветами и шариками. У студентов, которые с ней летели, по окончании карантина также будет выписка, все результаты анализов на коронавирус у них отрицательные», – передает РИА «Новости» слова Куликовой.
Ранее два первых случая заболевания коронавирусом были выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших – граждане Китая. Их поместили в отделения инфекционных стационаров, а тех, кто контактировал с ними, госпитализировали.
Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что по результатам обследования у студентов, с которыми контактировала заразившаяся студентка из Китая, коронавирус не обнаружен.
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