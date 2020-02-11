iQOO 3 5G с 12 ГБ ОЗУ засветился в тесте Geekbench

Ожидается, что iQOO скоро объявит о своем следующем флагманском смартфоне в Китае. Ранее компания подтвердила, что дебютирует iQOO 3. Смартфон также ожидается в Индии. Недавно он успел засветился в тесте бенчмарка Geekbench с 12 ГБ ОЗУ и функцией 5G.

Список V1955A Geekbench показывает, что он работает на мобильной платформе Snapdragon 865, которая упоминается под кодовым именем «kona». Базовая частота чипсета составляет 1,80 ГГц. SoC соединен с 12 ГБ оперативной памяти, а телефон загружен с ОС Android 10. На Geekbench iQOO 3 записал одноядерный тестовый результат 899 и 3229 баллов в многоядерном тесте.

В последнем время iQOO 3 5G был найден в списке на TENAA со всеми его техническими характеристиками. Распечатка показала, что Китай может получить телефон с такими опциями оперативной памяти, как 6 ГБ, 8 ГБ и 12 ГБ. iQOO 3 может стать первым в мире смартфоном с хранилищем UFS 3.0. Доступно будет 128 ГБ и 256 ГБ памяти для встроенного хранилища.

В других спецификациях iQOO 3 5G, которые были выявлены в TENAA, значатся 6,44-дюймовый AMOLED дисплей с полной поддержкой HD + разрешения, селфи камера на 16 Мп, 64-Мп и аккумулятор 4,410mAh. Интересно, что официальный постер телефона предполагает, что у него есть основная 48-мегапиксельная камера на спине. Говорят, что он оснащен быстрым зарядным устройством мощностью 55 Вт. Ожидается, что iQOO 3 будет поддерживать частоту обновления только 60 Гц.

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