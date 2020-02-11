Смартфон Motorola Razr представят в версии Blush Gold

Motorola Razr 2019, анонсированный в ноябре прошлого года, в настоящее время продается только в цвете Noir Black. Но этой весной он будет доступен в новом цвете — Blush Gold.

Точная дата появления новой цветной версии в настоящее время неизвестна, но ее просочившиеся на прошлой неделе рендеры показывают, как будет выглядеть складной экран телефона. Вариант Blush Gold, скорее всего, будет иметь те же характеристики и цену, что и версия Noir Black, а это означает, что придется выложить $ 1499,99 за Snapdragon 710 SoC, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ памяти и батарею на 2,510 мАч.

Тем не менее, Razr 2019 поставляется с двумя экранами — основным 6,2-дюймовым складным дисплеем и 2,7-дюймовым внешним дополнительным экраном — что является его особенностью.

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