Смартфон Huawei nova 5T представили в цвете Crush Green

Huawei анонсировала nova 5T в августе прошлого года, а телефон стал доступен в сентябре. Таким образом, он уже давно на рынке, а теперь компания представила и новый оттенок гаджета под названием Crush Green.

Эта стратегия, которую время от времени используют и другие компании, кажется, по крайней мере, частично работает, иначе она была бы полностью отменена. Сегодня Huawei представила новую цветовую гамму Crush Green для nova 5T, объединив уже доступные оттенки — Crush Blue и Midsummer Purple.

Как и следовало ожидать, разницы между Crush Green nova 5T и любой другой цветной моделью нет. Там же тот же 6,26 «1080×2340 IPS сенсорный экран с выровненным по левому краю отверстием для 32-мегапиксельной селфи-камеры, чипсет Kirin 980 у руля, 6/8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ нерасширяемой памяти, боковой сканер отпечатков пальцев и настройка камеры с четырьмя задними камерами: 48-мегапиксельной основной, 16-мегапиксельной сверхширокой, 2-мегапиксельной для макросъемки и 2-мегапиксельным датчиком глубины.

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