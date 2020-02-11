Клименко похвалил государство за открытые тестирования технологий для «суверенного рунета»

Клименко похвалил государство за открытые тестирования технологий для «суверенного рунета»

11.02.2020, 13:58, Новости дня

Российские власти можно похвалить за открытые тесты технологий для «суверенного рунета» и работу над ошибками, гнобить за это их не стоит, сообщил газете ВЗГЛЯД бывший советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко.

На Урале провели тестирование оборудования для «суверенного рунета» и доложили о результатах Минкомсвязи. Операторы сообщили, что у большинства из них возникли неполадки: время от времени наблюдалось ухудшение качества связи, кому-то не удалось заблокировать Telegram, а также возникали случаи снижения скорости сигнала.

«То, что государство идет по нормальному пути и не внедряет то, что еще не совсем работает, это очень здорово. А неполадки при тестировании – нормальный процесс. Очень хорошо, что работа идет публично. Такое нужно поощрять, а не гнобить. Да, для игроков рынков тестирование – это всегда затратная часть, но лучше уж проверять, чем внедрять сырое», – говорит Клименко.

Эксперт вспоминает поговорку «Любая система характеризуется не ошибками, а их исправлением со временем». Также он подчеркивает, что данная задача очень тяжелая, поскольку смоделировать настоящую нагрузку сетей практически невозможно.

В ноябре прошлого года в силу вступил закон о «суверенном рунете», который должен обеспечить устойчивую работу российского сегмента интернета в случае его полного отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. На декабрьской пресс-конференции Владимир Путин подчеркнул, что «суверенный» интернет никак не ограничивает его свободное использование.



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