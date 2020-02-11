Лебедев: новые кассационные суды стали массово отменять решения нижестоящих инстанций. По уголовным делам отменено 38% приговоров

Новые кассационные суды, заработавшие по всей стране в октябре прошлого года, стали чаще удовлетворять жалобы и массово отменять решения нижестоящих судов. Об этом председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев рассказал сегодня в итоговом докладе на ежегодном Совещание судей. При этом в целом стране в несколько раз выросло число дел о банкротстве и споров о взыскании задолженностей по кредитам. Только за четыре месяца работы — с октября 2019 года по январь 2020 они отменили 3,8 тысяч решений по гражданским делам нижестоящих судов — это 14% от всех поступивших дел к них на рассмотрение за этот период (26,9 тысяч).

А вот президиумы судов областного звена за первое полугодие 2019 года удовлетворили лишь 5% от всех поступивших жалоб (3 тысячи жалоб из 66,5 тысяч поступивших на рассмотрение).

В 4 раза выросло и число удовлетворенных жалоб по административным делам — с 4% за первое полугодие (тогда дела рассматривали президиумы судов областного звена), до 17%. Такая же динамика прослеживает и по уголовным делам — новые суды отменили и 38% приговоров, жалобы на которые поступили к ним на рассмотрение. При этом в судах за последние четыре года прослеживается увеличение дел в целом – число гражданских споров с 2016 года выросло на треть — с 12,8 млн дел до 19,6 млн дел в 2019 году.

«Рост гражданских дел связан в том числе с увеличением дел о взыскании кредитной задолженности, — отметил Лебедев. – Это связано с непредставление сторонами всей информации кредитными организациями заемщиками». Он отметил, что с 2013 года количество таких дел увеличилось почти в 7 раз — с 1,3 млн дел до 7 – в 2019 году.

При этом в почти в 2,5 раза стало больше дел о банкротстве граждан – число таких дел увеличилось с 21 тыс. в 2017 году – до 51 – в 2019 году. Лебедев пообещал, что делам о банкротстве Верховный суд уделит особое внимание в подготовит постановление пленума ВС с разъяснениями для судей.

Выросло и число жилищных споров – если в 2016 году суды рассмотрели 4,5 млн таких дел, то в прошлом году их стало уже 8 млн.

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