«Активист в маске Путина» получил 3,5 года после провокации властей и поддельной экспертизы — «Новая газета»

7 февраля в Петербурге оппозиционному активисту Владимиру Иванютенко вынесли приговор — 3,5 года колонии поселения за сбыт взрывчатки. Как пишет «Новая газета», он протестовал против войны на Украине, носил на митингах маску, похожую на лицо Владимира Путина, требовал демократии и в целом был заметной фигурой в петербургском протестном движении.

В декабре 2017 года на него напали неизвестные и ранили в печень и область сердца. После выхода в «Новой газете» расследования о наемных боевиках, предположительно связанных со структурами Евгения Пригожина, Иванютенко по фотографиям опознал одного из нападавших — Валерия Амельченко. Однако дело приостановили, следователь не счел доказательства достаточно весомыми.

В это же время с Иванютенко сближается некий Георгий Левин, который отговаривает его давать показания официальному следствию и советует решить вопрос не с Амельченко, а с самим Пригожиным — радикально.

Через год после покушения Левин передал Иванютенко пакет со словами: «Для нашего общего дела». Там было что-то похожее на взрывчатку и шнур.

Иванютенко утверждает, что именно по просьбе Левина он оставил в камере хранения магазина «Пятерочка» на улице Дыбенко пакет с этим подарком.

Вскоре Иванютенко был задержан. Ему вменили статью 222.1 УК России (незаконный сбыт взрывчатых веществ) и посадили в СИЗО до суда.

Как отмечает издание, никакого Георгия Левина в протоколах нет. Есть засекреченный свидетель под псевдонимом «Георгий Петрович Иванов». По рассекреченным документам столичного Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД, именно Иванютенко раздобыл взрывчатку и детонаторы, а с «Ивановым» обсуждал (под контролем оперативников), как лучше изготовить взрывное устройство. О якобы готовящемся покушении на Пригожина в материалах дела не шло.

Несмотря на то, что Иванютенко неоднократно в своих показаниях называл имя Левина, который и дал ему взрывчатку, в материалах дела эта фамилия так и не появилась.

Как выяснила «Новая газета», Георгий Левин в начале двухтысячных служил в уголовном розыске 73 отдела милиции УВД по Фрунзенскому району Петербурга, пока в 2004 году не был приговорен к условному сроку за превышение служебных полномочий. Чем занимался далее, неизвестно. «Однако с лета 2017 года он настырно пытается примкнуть к петербургским оппозиционерам», — отмечает издание.

Вещественные доказательства были уничтожены: эксперт, который проводил исследование изъятой взрывчатки, один детонатор просто подорвал, а второй вставил в пластит и взорвал все на полигоне. Как пишет «Новая газета», затем он зачем-то сжег все полтора метра огнепроводного шнура, резюмировав: «Представленные на экспертизу предметы были полностью разрушены в результате проведения технического эксперимента».

В 2018 году засекреченный «Георгий Иванов» дважды под контролем оперативников встречался с Иванютенко. Каждый раз ему в присутствии свидетелей перед встречей вручалось специальное звукозаписывающее устройство. Всего таких свидетелей было четверо. Как отмечает издание, минимум трое из них оказались так или иначе связаны со структурами Евгения Пригожина.

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