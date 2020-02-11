Избран новый глава Керчи после скандала с блокадниками

Депутаты горсовета Керчи избрали новым председателем Ольгу Солодилову вместо уволенной после скандала с подаренными блокадникам батонами Маи Хужиной.

«Главой муниципального образования «городской округ Керчь», председателем городского совета второго созыва избрана Солодилова Ольга Станиславовна», – сообщили РИА «Новости» в керченском горсовете.

62-летняя Солодилова с 1996 года работала в социальной службе города, в 1998 года возглавила ее. В 2014 году стала директором комплексного центра соцобслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Керчи. С 2017 занимала должность зампредседателя городского совета предыдущего созыва.

В понедельник депутаты Керченского горсовета досрочно прекратили полномочия Маи Хужиной и ее заместителя в связи с отставкой по собственному желанию.

Напомним, 27 января глава горсовета Керчи Мая Хужина, ее заместитель Лариса Щербула и еще несколько городских чиновников посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда. Они вручили блокадникам медали, цветы и пироги с мясом, которые СМИ приняли за батоны белого хлеба. После этого на чиновниц обрушилась волна критики. 30 января Хужина и Щербула написали заявления об отставке.

При этом жительницы Керчи, пережившие блокаду Ленинграда, рассказали, что обрадовались подаркам от местных чиновников и не увидели в них ничего оскорбительного.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, реакция на керченский «меховой визит с булками» очень показательна. Сначала публика в соцсетях, не разобравшись в деталях, обрушилась на «наглых чиновников, унижавших ветеранов», а потом глава Крыма и вовсе потребовал увольнения провинившихся. Между тем, если внимательно разобраться, то особой вины за керченскими депутатами нет, а «охота на ведьм» абсолютно недопустима и вредна.

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