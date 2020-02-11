Актер из фильма «Моя ужасная няня» скоропостижно скончался

Актер из фильма «Моя ужасная няня» скоропостижно скончался

11.02.2020, 13:42, Разное

Британский актер Рафаэль Коулман скончался на 26-м году жизни. По словам родственников, артист умер во время пробежки. Другие подробности не разглашаются.

«У него было несколько ролей, он был удостоен наград и мог выбрать карьеру актера. Но он хотел быть ученым, чтобы спасать планету», – цитирует его отчима Teleprogramma.pro.

Напомним, Рафаэль Коулман приобрел известность благодаря роли в фильме «Моя ужасная няня». Он также снялся в картинах «Четвертый вид» и «Оно живет», сообщает VSE42.



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