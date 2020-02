Опубликовано фото сильно похудевшей Адель

Польская телеведущая Кинга Русин на закрытой вечеринке американских исполнителей и супругов Бейонсе и Jay Z сделала селфи с британской певицей Адель и разместила фото в Instagram.

«На вчерашней частной вечеринке Бейонсе и Jay Z я говорил с Adele о … туфлях (Adele на фото после похудения, вероятно, на 30 кг!)», – написала Русин.

Na wczorajszej prywatnej imprezie * Beyoncé * i Jaya Z rozmawia * am z Adele o… butach (Adele na zdj * ciu po zrzuceniu chyba z 30kg!), a * Jay Z * uczy * mnie imprezowego uk * adu tanecznego. Wiem, * e brzmi to surrealistycznie. Ale pos * uchajcie od pocz * tku… Tylko ok. 200 osób, na ma * ej, klubowej przestrzeni, z najlepsz * muzyk * , z zakazem robienia zdj * (powy * sze to wyj * tek poimprezowy). Ulica zamkni * ta i pilnie strze * ona, wej * cie kuchennymi drzwiami, * eby nie da * o si * nikogo sfotografowa * . Impreza, na której wszyscy mog * si * wyluzowa * i zaszale * ! Ka * dy dostaje na wej * ciu … kapcie (nie wesz * am w t * opcj * ) i bawi si * bez skr * powania do bia * ego rana. Zacz * o si * od rozmowy z Adele o moich szpilkach (namawia * a mnie na kapcie które sama mia * a na nogach). Szczerze, nie pozna * am jej bo jest teraz szczup * a jak przecinek! Gada * y * my za * miewaj * c si * do momentu kiedy powiedzia * a jak si * nazywa… * Rozmowa z Adele by * a przepustk * do mi * ej konwersacji z * Rihann * . A pó * niej ju * by * o totalne szale * stwo! * Jay Z * uczy * mnie uk * adu tanecznego (bezskutecznie bo skomplikowany, ale za to by * o * miesznie), * Beyoncé * patrz * c na mój brokatowy, * wiec * cy garnitur stwierdzi * a ze * miechem * e j * przy * mi * am (mia * a na sobie ciemnogranatow * , welurow * sukni * ), z Leo DiCaprio ta * czy * am przez chwile za r * k * (taka by * a konwencja, a ja sta * am obok), otoczony wianuszkiem dziewczyn Bradley Cooper posy * a * mi u * miechy, ale chyba dlatego * e jego te * roz * mieszy * mój taniec z Jayem Z. Klan Kardashianek (Kim, Kourtney, Khloe) bawi * si * we w * asnym gronie. * Kanye West * i * Travis Scott * wzi * li udzia * w radosnym jam session gospodarzy. Popis na scenie da * Puff Diddy, a pod scen * parkietem zaw * adn * li jego synowie. Charlize Theron zaproponowa * a mi kawa * ek pizzy, kiedy z ciekawo * ci zajrza * am do pude * ka które nios * a (do jedzenia by * a do wyboru pizza, kawior, ostrygi lub homary). W towarzystwie Lany del Rey by * re * yser Jo Jo Rabbit — Taika Waititi, z nim rozmawia * am najd * u * ej, o jego filmie, który uwielbiam. Zapomnia * am o paru osobach: Margot Robbie, Adriana Lima, Jessica Alba, Reese Whiterspoon * , * Jeff Bezos, Timothe Chalamet, Spike Lee… Ot, takie zwyk * e przyj * cie * . Do hotelu wróci * am * o 7:00 * …

Публикация от Kinga Rusin- Official Profile (@kingarusin) 10 Фев 2020 в 9:42 PST

Адель сбросила вес еще осенью 2019 года. По информации Hollywood Life, певица похудела на 40 фунтов (18 килограммов).

Певица в 2016 году сообщила о решении сделать паузу в карьере, посвятив себя воспитанию ребенка – сына Анжело

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

