В «Нафтогазе» предложили разделить между украинцами все заработанные в победе над «Газпромом» деньги

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз України» Юрий Витренко предложил руководству страны разделить доходы от транзита газа, а также полученные от российского «Газпрома» $2,9 млрд за Стокгольмский арбитраж между всеми украинцами. Соответствующее заявление Витренко опубликовал странице в Facebook.

«Я в середине января предложил политическому руководству отдать мою премию непосредственно украинцам, ради которых достигал я таких экстраординарных результатов. При этом я заметил, что было бы несправедливо и на самом деле несущественно, если только мои честно заработанные средства будут поровну распределены непосредственно между всеми гражданами Украины, а 99,75% средств, заработанных в первую очередь благодаря моей работе, распределять политики и чиновники не поровну, а как им заблагорассудится «, – говорится в заявлении Витренко.

По его словам, речь идет о $2,9 млрд, полученные по решению арбитража, плюс $7,2 млрд – гарантированный доход от транзитного контракта с «Газпромом», что в целом составляет $ 10,1 млрд

«В пересчете на каждого гражданина Украины выходит около 6 тыс. грн, или более 16 тыс. грн на каждое домохозяйство. Очень важно обеспечить эффективное использование этих денег украинцами. Также логично и справедливо было бы связать эти выплаты со сферой газа. Поэтому нужно ограничение – «на расходы на энергоэффективность», – написал топ-менеджер НАК.

Майже тиждень тому, минулої середи, я звернувся до голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболева із заявою… Posted by Yuriy Vitrenko on Esmaspäev, 10. veebruar 2020

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск «Нафтогазу» к «Газпрому» о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, «Газпром» должен был выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начислялась пеня. «Газпром» обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с «Нафтогазом».

В июле 2018 года «Нафтогаз» начал новый процесс против «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже, требуя пересмотреть транзитный тариф на 2018–2019 годы. Предварительная сумма требований составляла почти $12 млрд (без процентов).

27 декабря 2019 года российская компания «Газпром» выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

«Газпром» и «Нафтогаз» в рамках переговоров договорились отозвать все иски, которые касались контрактов 2019 года.

Топ-менеджмент компании, который участвовал в процессе, получит премии в размере 1% от $2,9 млрд, говорил 8 января 2020 года исполнительный директор НАК «Нафтогаз України» Юрий Витренко.

30 января глава НАК Андрей Коболев сообщил, что полученные от «Газпрома» $2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража находятся на счетах «Нафтогазу».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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