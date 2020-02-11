«Динамо» подписало контракт с нигерийским полузащитником, который выступал в России

Киевское «Динамо» 7 февраля подписало нигерийского полузащитника Бенито, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт нигерийского игрока с «Динамо» рассчитан на 3,5 года – до лета 2023 года. Бенито будет выступать под 77-м номером.

«Я очень рад быть здесь, это хорошие страна, город и клуб. Я много слышал о «Динамо», поэтому счастлив подписать контракт с этой командой и стать частью динамовской семьи», – сказал Бенито официальному сайту киевлян.

Ранее 21-летний нигерийский футболист выступал за молдавский «Саксан» (2017), «Локомотив» из Узбекистана (2017–2018) и белорусский «Луч» (2018).

Последним клубом Бенито был российский «Тамбов», за который игрок выступал с августа 2018 года. В текущем сезоне нигериец провел девять матчей во всех турнирах и забил один гол.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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