Мнение: В эту ночь решили колумбийцы перейти границу у реки

Мнение: В эту ночь решили колумбийцы перейти границу у реки

11.02.2020, 13:41, Разное

На границе с Колумбией Служба Безопасности Венесуэлы ликвидировала 6 боевиков наркокартеля Растрохас, с которым сотрудничает ЦРУ и правительство Колумбии и который обеспечивал для Гуайдо переход гос.границы между Колумбией и Венесуэлой.
При обнаружении, боевики открыли огонь по патрулю, но были достаточно быстро блокированы и уничтожены.

Режим Мадуро лютует и убивает демократических наркоторговцев!

Источник: Colonel Cassad



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