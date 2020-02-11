Мнение: В эту ночь решили колумбийцы перейти границу у реки

На границе с Колумбией Служба Безопасности Венесуэлы ликвидировала 6 боевиков наркокартеля Растрохас, с которым сотрудничает ЦРУ и правительство Колумбии и который обеспечивал для Гуайдо переход гос.границы между Колумбией и Венесуэлой.
При обнаружении, боевики открыли огонь по патрулю, но были достаточно быстро блокированы и уничтожены.
Режим Мадуро лютует и убивает демократических наркоторговцев!
Источник: Colonel Cassad
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