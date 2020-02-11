Минтранс оценил убытки из-за отмены полетов в Китай

Минтранс оценил убытки авиакомпаний из-за приостановки полетов в Китай и предложил компенсировать перевозчикам 1,6 млрд рублей, сообщил замминистра транспорта Александр Юрчик.
Отвечая на вопрос, действительно ли компенсация составит 1,6 млрд рублей Юрчик пояснил: «Это то, что рассчитал Минтранс вместе с авиакомпаниями», передает РИА «Новости».
Он рассказал, что сейчас идет непростая дискуссия с финансово-экономическим блоком правительства, так как есть сложности с подсчетом убытков.
«С нашей точки зрения, например, убытки от того, что воздушные суда стоят из-за того, что рейсы прекратились внезапно. С точки зрения Минфина, это не убытки, потому что авиакомпания может поставить их на другие рейсы. Она, конечно, поставит, но, во-первых, сейчас низкий сезон, во-вторых, пройдет полтора-два месяца, пока она встанет на другие направления. Поэтому сейчас идет дискуссия о методике расчета убытков. Поэтому суммы наши предварительные есть, но они ни о чем не говорят», – сказал Юрчик.
Ранее стало известно, что чартерное авиасообщение между Россией и Китаем закроют с 14 февраля, до этого авиакомпании S7 и «Уральские авиалинии» приняли решение остановить полеты в Китай и Гонконг.
Как сообщал министр транспорта Евгений Дитрих, российское правительство изучает вопрос о компенсациях авиакомпаниям за приостановку рейсов в Китай из-за коронавируса.
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