Рост заболеваемости коронавирусом замедлился, количество смертей растет

Рост заболеваемости коронавирусом замедлился, количество смертей растет

11.02.2020, 13:32, Новости дня

По итогам вторника, 10 февраля, количество заразившихся новым коронавирусом в Китае составило 42638 человек по сравнению с 40171 днем раньше, во всем мире — более 43100. На фоне снижения заболеваемости число умерших от болезни за сутки впервые превысило 100 человек, оно составило 108. Всего от болезни погибли 1016 человек, 4065 пациентов выздоровели.

Вьетнам подтвердил пятнадцатый случай болезни в стране, инфицирован трехмесячный ребенок. Число зараженных коронавирусом в США увеличилось до 13, в Южной Корее — до 28.

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