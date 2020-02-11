Экономика Великобритании показала нулевой рост в IV квартале

Экономика Великобритании продемонстрировала нулевой рост в последнем квартале 2019 года.

ВВП в октябре-декабре не изменился по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS).

Результат совпал с прогнозом опрошенных Bloomberg экономистов.

В декабре ВВП увеличился на 0,3%, сильнее прогноза.

В годовом выражении ВВП Великобритании в IV квартале вырос на 1,1%, минимальными темпами с начала 2018 года.

Потребительские расходы в стране выросли всего на 0,1%, минимальными темпами с конца 2015 года. Инвестиции в бизнес упали на 1%, что стало максимальным снижением с конца 2016 года.

Производство в обрабатывающей промышленности упало на 1,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Рост в сфере услуг замедлился до 0,1%.

Чистая торговля оказала поддержку британской экономике за счет резкого роста экспорта. Колебания товарных запасов и государственные расходы также способствовали росту ВВП, причем последние увеличились максимальными темпами с 2012 года.

По итогам всего 2019 года ВВП Великобритании увеличился на 1,4% по сравнению с подъемом на 1,3% в 2018 году.

Банк Англии прогнозирует, что в 2020 году экономика Великобритании вырастет всего на 0,8%, минимальными темпами со времен финансового кризиса. В 2021 году рост, по оценкам центробанка, ускорится до 1,5%.

Источник: Вести

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