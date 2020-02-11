Сторчак: новые участники «Нового банка развития» БРИКС могут появиться в июле

Новые участники "Нового банка развития" (НБР) могут появиться в июле, к саммиту БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который пройдет в Санкт-Петербурге 21-23 июля., сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак.
Работа по вхождению новых участников в НБР почти завершена. Определены документы о порядке приглашения, "с возможными параметрами, на которых страны будут присоединяться, принципы, на которых мы даем согласие, документы внутренние согласованы", отметил Сторчак.
"Мы надеемся, что к саммиту БРИКС, который состоится в Санкт-Петербурге в июле, несколько стран — потенциальных членов объявятся. Или мы их объявим, по ситуации", — пояснил Сторчак.
НБР не торопится принимать новых членов. "Мы считаем, что действующих многосторонних банков развития достаточно. Поэтому мы будем достаточно консервативны. В общем, "Новый банк развития", его акционеры решили, что будет расширяться консервативно, не по экспоненте, как это сделал АБИИ", — пояснил замминистра.
Страны БРИКС поддерживают НБР, "все довольны, и все выступили за то, чтобы лидеры по итогам дискуссии на своем уровне и подведения итогов работы банка окончательно зажгли зеленый свет на пути начала работы по присоединению к банку новых членов", сообщил Сторчак.
Порядок привлечения новых участников в НБР заключается в том, что участника приглашает одна из стран-основателей банка.
Устав и соглашение о НБР изначально предусматривали, что банк не намерен замыкаться в рамках пятерки, а собирается развиваться как глобальный банк развития, пояснил Сторчак.
"Мы решили, что сначала институт поставим на ноги, что будут запущены внутренние процедуры. Все эти механизмы запущены. В кредитном портфеле уже около $10 млрд кредитов, которые уже предоставил банк. Уже есть работы и с суверенами, и с частным сектором как заемщиками. В этом смысле мы предпочли сначала создать институт работающий, а потом принимать новых членов", — сообщил Сторчак.
НБР создан странами-членами БРИКС в июле 2014 г. Основной целью НБР является финансирование инфраструктурных проектов.
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