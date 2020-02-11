Старший внук Елизаветы II разводится с женой

Старший внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о разводе с женой, с которой прожил 12 лет. Как пишет Daily Mail, супруги решили остаться друзьями.

"Решение развестись и совместно воспитывать детей было принято после многих месяцев обсуждения, – сообщил представитель пары. – Главным приоритетом супругов останется благополучие и воспитание их прекрасных дочерей Саванны и Айлы".

Вероятно, это решение огорчило королеву, поскольку Филлипс – ее любимый внук, и она находится в близких дружеских отношениях с его супругой Отем.

В Букингемском дворце уже прокомментировали информацию о разводе. Там отметили, что родные Питера и Отем также огорчены их расставанием, но поддерживают их решение. Также известно, что внук королевы и его жена оба остаются в Глостершире, чтобы совместно воспитывать детей 7 и 12 лет. В британской прессе ранее появились предположения, что канадка Отем может переехать на родину вслед за другими членами королевской семьи – принцем Гарри и его женой Меган Маркл.

Питер Филлипс и Отем Келли поженились в 2008 году. Они редко попадают в поле зрения прессы и общественности, поскольку Филлипс не имеет королевского титула и не исполняет монаршие обязанности. Филлипс – сын единственной дочери королевы, принцессы Анны, он занимает 15 место в линии престолонаследия.

В январе нынешнего года герцог и герцогиня Сассекские – принц Гарри и его супруга – заявили о сложении с себя королевских полномочий. Они решили переехать на время в Канаду и жить самостоятельно, в том числе и в финансовом плане. Позже Гарри признался, что не хотел бы, чтобы его сын Арчи пережил то же самое, что пережил он, будучи одним из старших членов королевской семьи.

Источник: Вести

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