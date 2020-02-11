Жизнь в Ухане: репортаж центрального телевидения Китая

Число жертв китайского коронавируса превысило 1000 человек. А зараженных уже больше 43 тысяч. Из них около 400 — за пределами Китая. Еще один заболевший обнаружен в Южной Корее. Это 30-летняя китаянка, знакомая другого зараженного человека. Она находилась на домашнем карантине. Сейчас ее поместили в больницу. Таким образом, общее число заболевших новым типом коронавируса в стране достигло 28 человек. Новый заразившийся обнаружен и в США. Он стал уже тринадцатым по счету.

Во вторник в Женеве открывается глобальный форум Всемирной организации здравоохранения, посвященный борьбе с коронавирусом. В нем примут участие около 400 экспертов из разных стран мира. От РФ будут специалисты Роспотребнадзора.

О том, как Пекин борется с распространением коронавируса рассказывают журналисты Центрального телевидения Китая в специальном репортаже для ВГТРК.

Затянувшиеся каникулы подошли к концу, Китай выходит из отпуска. Возможность пережидать эпидемию дома теперь есть далеко не у всех. Чтобы сократить риск перекрестных заражений, к работе подключились волонтеры и домоуправления. Во всех городах страны максимально изолировали жилые микрорайоны. Открыты лишь одни ворота. Все входящие регистрируются — кто, откуда, с какой целью, ездил ли в наиболее пострадавшую от вируса провинцию Хубэй.

Наладили и поквартирные обходы. Участковые вместе с сотрудниками домоуправлений ежедневно опрашивают жильцов о состоянии их здоровья и возможных контактах с зараженными. Все данные сводят в единую базу.

Такой работой сейчас занимаются все жилконторы Пекина. Перед китайским Новым годом половина жителей разъехалась по родным городам и поселкам. После продленных на неделю каникул они возвращаются домой. У всех прибывших спрашивают маршрут поездок. Если в списке была провинция Хубэй, их просят остаться дома на двухнедельный карантин.

Поквартирным обходом сейчас занимаются и в эпицентре эпидемии. Некоторые жители Уханя боятся лишних контактов, полагая, что работники домоуправлений могут занести вирус. В этом случае информацию о состоянии их здоровья собирают через мессенджер. Потом ее передают в местные органы здравоохранения.

"Некоторые люди звонят, чтобы узнать, есть ли зараженные среди их соседей или знакомых. Конечно, мы не можем предоставить им такую информацию. Нам же очень помогает в работе подробная информация о подтвержденных и предполагаемых зараженных, где они жили и с кем общались", — говорит социальный работник Ли Сянсян.

По данным уханьской администрации, около 20 тысяч заболевших с легкими симптомами находятся на домашнем карантине. Их сейчас развозят по временным карантинным центрам, развернутым в выставочных и спортивных комплексах, частных клиниках, гостиницах и школах.

"Сначала я была в шоке. Испугалась и проплакала всю ночь. Потом приехала в эту больницу, познакомилась с другими пациентами. Медперсонал замечательный. Сейчас чувствую, что я в хороших руках и обязательно поправлюсь", — говорит пациентка.

В культурном комплексе "Гостиная Уханя" две тысячи коек в десятки рядов. И таких карантинных центров в городе уже больше десятка. Пациентов с тяжелой формой пневмонии везут в 26 городских больниц и два недавно построенных полевых госпиталя; в общей сложности это 10 тысяч мест.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет