Ученые озвучили секреты питания для улучшения психического здоровья

Ученые озвучили секреты питания для улучшения психического здоровья

11.02.2020, 13:31, Разное

Ученые объяснили, что на настроение человека в течение дня могут влиять несколько факторов, в том числе и продукты, употребляемые в пищу. Специалисты провели исследование и раскрыли главные секреты питания для улучшения психического состояния человека.
На мозг влияет содержание питательных веществ в пище, которую ест человек. Если она богата витаминами и минералами, мозг будет функционировать хорошо, в противном случае возможно появление воспалительных клеток, повреждения мозговой ткани. Интересно то, что до сих пор эта связь между едой и настроением не была полностью признана медицинским сообществом.

Доктор Ума Найду, психиатр, профессиональный шеф-повар и основатель первой в Соединенных Штатах службы диетической психиатрии в больнице, поделилась некоторыми главными секретами диеты для улучшения психического здоровья. Вместо того, чтобы достать коробку фруктового сока, специалист советует попробовать есть фрукты или овощи целиком. Один из способов начать — съедать пять порций фруктов и овощей в день, при этом последние содержат клетчатку, витамины и минералы с небольшим количеством калорий.

Различные ягоды, такие как клубника, черника и даже ягоды асаи, содержат полифенолы, которые обогащают организм антиоксидантами, снижая риск некоторых заболеваний и раковых заболеваний. Для поддержания гидратации лучше всего пить достаточно воды, предпочтительно от 8 до 13 раз в день, в каждом стакане должно быть 8 унций жидкости, в соответствии с рекомендациями Источника питания при Школе общественного здравоохранения им. Гарварда Чана. Также стоит добавлять в рацион растительную пищу, богатую необходимыми белками. Примеры богатой белком пищи на растительной основе включают нут, бобы, орехи и семена. Как часть сбалансированного плана питания, Найду предложила включить в свой ежедневный рацион продукты, богатые магнием — миндаль, кешью, семена тыквы, черные бобы, шпинат, постную птицу, например, курицу и индейку.



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