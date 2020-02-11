МВД предложило фиксировать техосмотр на видео

В МВД предложили фиксировать на видео прохождение техосмотра транспортных средств, и возложить контроль за видеофиксацией на полицию.
«Обоснование необходимости подготовки проекта нормативного правового акта [предусматривает] усовершенствование процедуры формирования системы технического осмотра, которая связана с введением видеофиксации прохождения технического осмотра, оформлением электронной диагностической карты, а также с возложением контроля за проведением технического осмотра на полицию», – говорится в пояснении к проекту нормативного правового акта, передает ТАСС.
Отмечается, что правила техосмотра регламентируют особенности оформления диагностических карт, присвоение им статуса действующих, архивных или аннулированных, отмечается специфика и сроки их хранения в информационной системе.
«В частности, устанавливаются возможные способы защиты данных электронных документов», – сказано в сообщении.
Также определяется порядок работы системы техосмотра с информационной системой обязательного страхования, порядок информационного и практического взаимодействия всех участников, задействованных в техосмотре.
Изменения планируется внести, чтобы исключить фальсификацию проведения техосмотра, обеспечить качественную проверку технического состояния автомобилей, снизить процент аварий на дорогах, которые происходят из-за неисправностей машин.
Проект нормативного правового акта планируется внедрить в июне 2020 года.
Ранее Минюст опубликовал проект нового КоАП, в котором вводится штраф за езду без диагностической карты в размере 2 тыс. рублей.
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