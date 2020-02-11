МВД предложило фиксировать техосмотр на видео

МВД предложило фиксировать техосмотр на видео

11.02.2020, 13:31, Новости дня

В МВД предложили фиксировать на видео прохождение техосмотра транспортных средств, и возложить контроль за видеофиксацией на полицию.

«Обоснование необходимости подготовки проекта нормативного правового акта [предусматривает] усовершенствование процедуры формирования системы технического осмотра, которая связана с введением видеофиксации прохождения технического осмотра, оформлением электронной диагностической карты, а также с возложением контроля за проведением технического осмотра на полицию», – говорится в пояснении к проекту нормативного правового акта, передает ТАСС.

Отмечается, что правила техосмотра регламентируют особенности оформления диагностических карт, присвоение им статуса действующих, архивных или аннулированных, отмечается специфика и сроки их хранения в информационной системе.

«В частности, устанавливаются возможные способы защиты данных электронных документов», – сказано в сообщении.

Также определяется порядок работы системы техосмотра с информационной системой обязательного страхования, порядок информационного и практического взаимодействия всех участников, задействованных в техосмотре.

Изменения планируется внести, чтобы исключить фальсификацию проведения техосмотра, обеспечить качественную проверку технического состояния автомобилей, снизить процент аварий на дорогах, которые происходят из-за неисправностей машин.

Проект нормативного правового акта планируется внедрить в июне 2020 года.

Ранее Минюст опубликовал проект нового КоАП, в котором вводится штраф за езду без диагностической карты в размере 2 тыс. рублей.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика