Филиппины уведомили США о прекращении военного соглашения

Филиппины уведомили США о намерении выйти из важного военного договора, разрешающего американским военным проходить подготовку на территории страны.

Решение стало самой серьезной угрозой двустороннему альянсу при президенте Родриго Дутерте.

Министр иностранных дел Теодоро Локсин-младший во вторник написал в Твиттере, что уведомление Манилы о прекращении действия Соглашения о визитах войск было получено заместителем главы миссии в посольстве США в Маниле.

Локсин подписал уведомление по распоряжению Дутерте, который часто критикует политику США в области безопасности, восхваляя при этом политику Китая и России.

Американское военное присутствие в районе Южно-Китайского моря считалось важным противовесом Китаю, который претендует, фактически, на всю эту акваторию.

Представители министерства обороны и вооруженных сил Филиппин пока не прокомментировали решение правительства.

Соглашение о визитах войск вступило в силу в 1999 году. Оно разрешало американским войскам, военным кораблям и авиации прибывать на Филиппины для совместной подготовки с филиппинскими военными.

Соглашение прекратит действовать через 180 дней после получения уведомления Манилы Вашингтоном, но в течение этого периода стороны могут принять решение о его сохранении, сообщили филиппинские официальные лица.

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