Борца парализовало после перелома шеи на соревнованиях в Петербурге. Видео

Борца парализовало после перелома шеи на соревнованиях в Петербурге. Видео

11.02.2020, 13:30, Новости дня

Спортсмен из Дагестана Пайзутдин Алиев получил страшные травмы во время соревнований по борьбе в Санкт-Петербурге. Информацию о ЧП подтвердили в пресс-службе Министерства по физической культуре и спорту Дагестана.

 

Один из зрителей снял на видео момент неудачного приема, проведенного в ходе одной из схваток на Открытом кубке мира по грэпплингу. При этом, в Минспорта Дагестана подчеркнули, что соревнования "не являлись официальными".

Как сообщают СМИ, у борца были диагностированы ушиб головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и перелом шейных позвонков с повреждением спинного мозга.

Известно, что в результате этих травм мужчина оказался парализован.

Источник: Вести



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