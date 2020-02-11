Борца парализовало после перелома шеи на соревнованиях в Петербурге. Видео

Спортсмен из Дагестана Пайзутдин Алиев получил страшные травмы во время соревнований по борьбе в Санкт-Петербурге. Информацию о ЧП подтвердили в пресс-службе Министерства по физической культуре и спорту Дагестана.
Один из зрителей снял на видео момент неудачного приема, проведенного в ходе одной из схваток на Открытом кубке мира по грэпплингу. При этом, в Минспорта Дагестана подчеркнули, что соревнования "не являлись официальными".
Как сообщают СМИ, у борца были диагностированы ушиб головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и перелом шейных позвонков с повреждением спинного мозга.
Известно, что в результате этих травм мужчина оказался парализован.
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