В мире: Латвию вынудили поставить на паузу «месть русским за всё»

Борьба за права русских в Прибалтике, похоже, начала приносить результаты. «В странах Балтии русские дети стали заложниками антироссийской политики», говорят эксперты – и видят тем не менее поводы для осторожного оптимизма. А все потому, что в историю вокруг образования на русском языке в Латвии вмешалась ОБСЕ.

Еще в сентябре 2019 года партии правящей в Латвии коалиции договорились о том, что со временем русский язык будет изгнан даже из детских садов. Инициатором данной идеи выступили представители праворадикального Национального блока, выдвинувшие законопроект о том, чтобы ввести обучение на латышском языке во всех детсадах по запросу родителей: вне зависимости от того, является ли детский сад латышским или русским. А 22 января 2020 года депутат самоуправления Юрмалы, правозащитница Елизавета Кривцова (член оппозиционной партии «Согласие») сообщила в соцсети Facebook, что скоро, судя по всему, русских групп в детских садах государства станет значительно меньше.

«Парламентская комиссия по образованию только что уверенно проголосовала, что в каждом муниципальном детском саду должен быть латышский поток. Русский поток может быть только как дополнительная параллель. На практике это означает, что будут закрываться русские группы, даже если на них есть спрос. Маленькие русские детские сады с одной параллелью не смогут существовать вообще. Вместо того, чтобы руководствоваться запросом родителей, доступностью помещений и наличием педагогов, законодатель хочет всё регулировать сам. Вот только за качество он почему-то не отвечает», – пояснила Кривцова.

Суть поправок разъясняет представитель Латвийской ассоциации школ с русским языком обучения, член конституционного совета при Министерстве образования по вопросам нацменьшинств Константин Чекушин. «Уже сейчас в законе об образовании есть норма, что всем родителям, желающим обучать детей на латышском языке, должна быть предоставлена такая возможность. Новое в том, что места для таких детей хотят насильно забирать в садиках нацменьшинств. При этом власти говорят о принципе единого подхода ко всем. В данном случае это звучит особо цинично, потому что подход заключается в том, чтобы отдать одним отобранное у других», – отмечает Чекушин.

Руководитель организации «Русское общество в Латвии» Татьяна Фаворская прокомментировала эту новость однозначно – жёсткая форма ассимиляции. «Многие считают, что это месть русским за всё: и за то, что мы здесь существуем, и за советскую власть, и за Победу в Великой Отечественной войне. Месть, чтобы нас раздавить, чтобы нас не было», – сказала Фаворская. «Латышей очень мало, их преследует страх исчезновения – об этом предупреждают демографы. Им нужно пополнить свою популяцию, грубо говоря, человеческим материалом. Но делается это очень жёстко и даже жестоко, абсолютно беспощадно, и никакие взывания русских реакции не имеют», – подчеркнула общественный деятель.

И вдруг 6 февраля поступило неожиданное известие – Сейм решил направить законопроект о детских садах «на доработку». О причинах этого, мягко говоря, неожиданного решения проинформировал в соцсети Facebook парламентарий от «Согласия» Игорь Пименов: «Ларчик открывается просто. Как узнал вчера уже после заседания комиссии по образованию, Председатель Сейма Инара Мурниеце получила письмо от комиссара ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств Ламберто Заньера. Тот ссылается на двусторонние отношения Латвии и ОБСЕ и указывает, что предложенные поправки могут "уменьшить для учащихся, происходящих из национальных меньшинств, возможности обучения". Комиссар косвенно поддержал все возражения, доводы и предложения, которые мы защищали с первого дня появления этих поправок».

Пименов добавил: «Комиссар призывает рассмотреть принятие таких защитных механизмов, которые "обеспечили бы продолжение получения дошкольного образования на родном языке, если этого хотят родители детей". При этом, как и следовало ожидать, комиссар ссылается на Гаагские рекомендации своей организации о правах национальных меньшинств в области образования – в дошкольном возрасте лучше всего учиться "на основном языке ребёнка", то есть, на языке семьи. И в довершение комиссар напоминает, что любая политика или законодательные инициативы, относящиеся к образованию национальных меньшинств, должны проводиться "путём эффективного общения и консультирования со всеми заинтересованными группами".

Это, конечно, сенсация. Такой выговор Сейм, не помню, когда получал, да ещё под дых, когда депутаты уж и рты открыли, чтобы обосновывать праведность латышизации детских садов».

Общими усилиями

Что ж, можно констатировать, что отчаянные попытки русских правозащитников достучаться до международных структур начинают приносить свои плоды. В Риге периодически проходят митинги и пикеты в защиту школ нацменьшинств – последнее на данный момент такое мероприятие состоялось 5 декабря. Около тысячи членов партии «Русский союз Латвии» и участников организации Штаб защиты русских школ прошагали «Маршем света против тьмы» от здания Министерства образования и науки к памятнику Свободы. У монумента состоялся сбор подписей под петицию активистки Инны Дьери к руководству ЕС – с требованием повлиять на латвийские власти, чтобы те вновь разрешили образование на русском языке. Участники демонстрации призвали к роспуску Сейма, откровенно плюющего на права русскоязычных, составляющих до 35 процентов населения Латвии.

Несколькими днями позже другая активистка Штаба защиты русских школ Латвии Юлия Сохина выступила на форуме ООН по теме образования, языков меньшинств и прав человека. Сохина рассказала про проводимую в Латвии «реформу образования», заключающуюся в изгнании русского языка из образовательного процесса. «Несмотря на критику от международных профильных организаций в адрес данной реформы и рекомендации пересмотреть дискриминирующие поправки, Латвия до сих пор отказывается принимать какие-либо меры для решения этого вопроса», – подчеркнула «штабистка». Она рассказала, что в Европейский суд по правам человека подано уже 23 иска от русских родителей из Латвии и это далеко ещё не предел. Сохина обратила внимание на особую важность быстрой реакции и ответа на эти иски, поскольку существующая система образования нацменьшинств в Латвии может быть полностью разрушена уже в ближайшем будущем.

А ещё до того, в конце ноября 2019-го российский политолог Александр Носович в ходе пленарного заседания на 12-ой сессии Форума ООН по вопросам меньшинств призвал обратить внимание на факты дискриминации русских в Литве, Латвии и Эстонии. При этом Носович напомнил, что страны Прибалтики являются членами Европейского Союза и подписали все фундаментальные соглашения по выполнению обязательств в сфере защиты прав нацменьшинств в области образования. «В странах Балтии русские дети стали заложниками антироссийской политики. К сожалению, в этих странах проходят образовательные реформы, нацеленные на полную ликвидацию школ национальных меньшинств и перевод обучения в них на государственный язык», – напомнил Носович.

Действительно, политика за искоренение русского образования проводится не только в Латвии.

Недавно председатель ассоциации учителей русских школ Литвы, правозащитник Элла Канайте сообщила, что за 29 лет число русскоязычных учебных заведений в этой стране сократилось с 85 до 30, а количество учащихся – с 76 тыс. до 13,5 тыс. «К сожалению, законодательно в Литве нигде не закреплен статус школ национальных меньшинств. А здесь, помимо русских школ, еще есть сеть польских школ», – указывает Канайте.

Она также призвала власти Литвы прекратить преследования и угрозы в адрес правозащитников, поднимающих темы дискриминации нацменьшинств – особенно в сфере образования. У педагога есть тут собственный негативный опыт – Канайте на протяжении долгих лет работала учителем истории в русской гимназии в Вильнюсе, но литовские спецслужбы из-за ее общественной деятельности обвинили женщину в том, что она является «агентом влияния Кремля». В итоге, против нее была организована травля и агрессивная кампания местных СМИ – и Эллу Канайте вынудили уволиться с работы.

Что касается Эстонии, то ситуации в ней уделила внимание в одном из своих недавних докладов представитель МИДа РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что после «успешно» проведенной ликвидации высшего образования на русском языке в этой стране все более проявляются признаки подготовки к переходу на полностью эстоноязычное среднее образование, замаскированного под идею «единой школы». Захарова проинформировала: «В СМИ раскручивается кампания по внушению общественности "полезности, востребованности и оптимальности" единой системы обучения. На местном уровне ведется активная обработка руководства русскоязычных школ. Нелояльных руководителей учебных заведений принуждают к увольнению, как это имело место в городской гимназии практически полностью русскоязычного Кохтла-Ярве. При этом наибольшее возмущение вызывают откровенно циничные заявления эстонских политиков о том, что эти изменения делаются во благо или даже по просьбе русскоязычных учеников и их родителей».

И это действительно так – президент Эстонии Керсти Кальюлайд уже неоднократно говорила, что одной из важнейших задач государства должна стать унификация образовательной системы. Глава государства объясняет: «Безусловно, мы должны говорить о том, как прийти к единой эстоноязычной системе образования. И мы обязаны к ней прийти. Мы фактически приняли это решение, хотя о нём и не говорили – потому что в Эстонии не готовят учителей для русских школ. Без плана русская школа в Эстонии прекратит существование внезапно, в чём не заинтересован вообще никто». Поэтому, по мнению Кальюлайд, осталось лишь договориться о нюансах постепенной ликвидации преподавания на русском языке.

Европа журит Латвию

На исходе 2019 года ответственный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) попросил Венецианскую комиссию оценить законность реформы образования в Латвии. Как заявили представители латвийской партии «Согласие», особое внимание комитет обратил на «фактическую ликвидацию эффективного и востребованного билингвального образования в латвийских школах нацменьшинств». Комитет решил просить Венецианскую комиссию оценить соответствие ситуации нормам прав человека и стандартам демократии. Что это за организация? Венецианская комиссия (официально – Европейская комиссия за демократию через право) – это консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы, контора достаточно серьезная.

Обращаясь в эту комиссию, члены комитета ПАСЕ и эксперты признали, что в некоторых странах ЕС наблюдается стремительный регресс в сфере защиты прав нацменьшинств.

«Было высказано непонимание реформ, проводимых правительством Латвии в государственных и частных школах, а также в вузах», – указал член латвийской делегации в ПАСЕ Борис Цилевич. По его словам, «Согласие» удовлетворено решением комитета, так как уже ранее просило заключения Венецианской комиссии по ситуации с образованием нацменьшинств в Латвии. «Правящая коалиция вводит общество в заблуждение, скрывая критические заключения ряда международных органов о стремительном сужении прав нацменьшинств на образование», – заявил Цилевич.

К слову, вышеупомянутый Ламберто Заньер ещё в прошлом году критиковал Латвию и Эстонию за их отношение к русскому населению и призывал учитывать интересы национальных меньшинств – хотя бы в сфере образования. Правда, критиковал, что называется, вполсилы, избегая сильных выражений. В апреле 2019-го встречу с Заньером провел российский министр иностранных дел Сергей Лавров, рассказавший еврочиновнику об угнетении русских на Украине и в странах Балтии. После этого Заньер в мае 2019 года на пленарном заседании Постоянного совета ОБСЕ сказал: «Как я неоднократно заявлял латышским коллегам, на мой взгляд, проводя реформы, Латвия уходит от сложившейся двуязычной модели образования, которая хорошо выполняла свои функции и которая была основана на Гаагских рекомендациях о правах национальных меньшинств».

Также и комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила, что перевод школ нацменьшинств Латвии на латышский язык может дестимулировать школьников, а языковые инспекции и штрафы – это непродуктивно. «Комиссар Совета Европы опять пожурила Латвию за языковой беспредел… А надо бы уже переходить к более действенным мерам, и наказаниям. Давайте и мы все будем писать Дунье Миятович письма об издевательствах над детьми в школах, где им запрещают учиться на родном языке!

Пусть каждый месяц на ее адрес приходит по 50-100 писем с жалобами от родителей из Латвии и просьбами реально помочь, а не грозить пальцем! Письма можно направлять в наш Латвийский комитет по правам человека, чтобы они сразу направляли в бюро комиссара», – призвала латвийская оппозиционная журналистка Алла Березовская. Видимо, в какой-то момент эти усилия оказали воздействие – под давлением ОБСЕ Латвия временно отложила дискриминационный закон о русских садах в «дальний ящик».

Но надолго ли?

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