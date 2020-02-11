Полиция начала проверку из-за «выгула» девушки на цепи в ТЦ Нижнего Новгорода

Полицейские проводят проверку по факту публикации в Сети видео, в котором блогер Илья Молодцов «выгуливает» девушку, одетую в нижнее белье и БДСМ-маску, по торговому центру в Нижнем Новгороде, сообщили в региональном ГУ МВД.
Молодцов опубликовал видеозапись в своем Instagram, на которой девушка со скрытой маской лицом в черном нижнем белье прошлась по торговому центру, сам блогер держал ее на цепи.
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«Полиция проводит проверку по факту появившихся в интернете и в СМИ сообщений об этой «акции» блогера. Заявлений от жителей города по поводу случившегося не поступало», – уточнили в ГУ МВД.
В правоохранительных органах уточнили, что в действиях блогера «может усматриваться административное правонарушение – мелкое хулиганство». Там добавили, что для привлечения Молодцова к ответственности за оскорбление общественной нравственности и неуважение к обществу должны быть заявления от граждан, но на данный момент они не поступили.
Отмечается, что Молодцов известен в Нижнем Новгороде «перформансами», с помощью которых он зарабатывает себе популярность. Блогер на видео якобы прыгал с моста или ложился под поезд метро.
В 2019 году ставропольский судья Юрий Макаров подал в отставку после видео, на котором похожий на него человек в компании обнаженной девушки заходит в магазин, снимая происходящее на камеру смартфона.
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