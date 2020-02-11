Белый дом предложил выделить более 700 млн долларов на противодействие России

Проект бюджета администрации США на 2021 год предполагает выделение более 700 млн долларов на противодействие влиянию России. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Деньги, в частности, планируется направить на помощь странам Европы, Евразии и Центральной Азии по обеспечению безопасности, а также на защиту территориальной целостности союзников США. Часть средств потратят на поддержку государств-партнеров, стремящихся к отказу от российского вооружения.

Предлагается работать над устранением слабых мест в макроэкономической сфере, которые «Россия пытается эксплуатировать» (например, зависимость от энергии или торговли). Проект бюджета также предусматривает выделение 24 млн долларов на противодействие российской дезинформации и пропаганде.

В документе указано, что США сталкиваются с определенными сложностями, которые создают конкурирующие с ними РФ и Китай. Белый дом предлагает использовать 1,5 млрд долларов на противодействие китайскому влиянию.

Администрация США вносит свои предложения по бюджету в январе или феврале, финансовый год в стране начинается с октября. Конгресс принимает бюджет по своему усмотрению, прошлом году он не согласился с некоторыми пунктами проекта.

Источник: Новая газета

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