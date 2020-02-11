Белый дом предложил выделить более 700 млн долларов на противодействие России

Белый дом предложил выделить более 700 млн долларов на противодействие России

11.02.2020, 13:22, Разное

Проект бюджета администрации США на 2021 год предполагает выделение более 700 млн долларов на противодействие влиянию России. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Деньги, в частности, планируется направить на помощь странам Европы, Евразии и Центральной Азии по обеспечению безопасности, а также на защиту территориальной целостности союзников США. Часть средств потратят на поддержку государств-партнеров, стремящихся к отказу от российского вооружения.

Предлагается работать над устранением слабых мест в макроэкономической сфере, которые «Россия пытается эксплуатировать» (например, зависимость от энергии или торговли). Проект бюджета также предусматривает выделение 24 млн долларов на противодействие российской дезинформации и пропаганде.

В документе указано, что США сталкиваются с определенными сложностями, которые создают конкурирующие с ними РФ и Китай. Белый дом предлагает использовать 1,5 млрд долларов на противодействие китайскому влиянию.

Администрация США вносит свои предложения по бюджету в январе или феврале, финансовый год в стране начинается с октября. Конгресс принимает бюджет по своему усмотрению, прошлом году он не согласился с некоторыми пунктами проекта.

Источник: Новая газета



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