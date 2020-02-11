Звезда комедии «Моя ужасная няня» Рафаэль Коулмэн умер на 25-м году жизни

Звезда комедии «Моя ужасная няня» Рафаэль Коулмэн умер на 25 году жизни. Эту трагическую новость рассказали мать и отчим британского актера.

О скоропостижной кончине Рафаэля Коулмэна стало известно с размещенного поста в Сети его матери Лиз Дженсен. Отчим Карстен Дженсен в Facebook разместил пост в честь пасынка. По их словах, молодой актер отправился на пробежку и умер во время занятия спортом. Прибывшие на место происшествия медики не смогли его спасти. Коулмэйну было всего двадцать пять лет.

Родители отметили, что он никогда не жаловался на здоровье. Отчим вспомнил, как начиналась актерская карьера его пасынка. После выхода на экраны семейной фэнтези-комедии «Моя ужасная няня» актер обрел популярность, он снялся еще в нескольких фильмах. В тринадцать лет актер снялся в кинокартине «Оно живет», а в четырнадцать – в мистическом триллере «Четвертый вид». Когда ему исполнилось восемнадцать лет, уехал в Таиланд. Там выучился на биолога.

Позже Коулмэйн переехал жить в Коста-Рику и устроился на работу дайвером. Его очень волновали вопросы экологии, изменения климата, вымирание редких видов животных и рыб. Был членом эко-активистского движения «Восстание против вымирания». Его семья гордится им, ведь он делал благие дела, занимаясь любимым делом.

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