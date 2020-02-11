Памела Андерсон за 12 дней брака вытянула из экс-супруга Джона Питерса 200 000 долларов

За 12 дней брака американская актриса Памела Андерсон успела разорить своего мужа Джона Питерса на 200 000 долларов. По словам голливудского продюсера, когда он понял, что им решили воспользоваться, чтобы решить свои проблемы, разорвал отношения.

На момент вступления в брак Памела Андерсон являлась банкротом, отметил 74-летний Джон Питерс. Он не только погасил ее долги в размере 14,5 млн рублей, но и полностью обновил ей гардероб. В ответ супруг не получил никакой благодарности, после этого он понял, что актриса выходила замуж не за него, а за деньги.

Инициатором брачных отношений стала сама Памела Андерсон. Джон Питерс не скрывал, что долгое время был влюблен в нее и ради свадьбы решил бросить уже бывшую супругу. Однако актрисе не удавалось изображать ответную любовь даже две недели, их союз распался через 12 дней. При этом каждая сторона утверждает, что именно она потребовала прекратить отношения.

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