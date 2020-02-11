Ученые: Счастливые партнеры способствуют долголетию и здоровью

Ученые: Счастливые партнеры способствуют долголетию и здоровью

11.02.2020, 13:21, Разное

Исследования Мичиганского государственного университета показали, что те, кто настроен оптимистично, способствуют здоровью своих партнеров, избежанию факторов риска, ведущих к болезни Альцгеймера, слабоумию и снижению когнитивных способностей, когда они стареют вместе.
Ученые отметили, когда партнер настроен оптимистично и здоров, это может привести к аналогичным результатам в жизни человека. Он помогает поддерживать здоровый образ жизни, например, бросить курить или начать заниматься спортом. Поддержание здорового веса и физической активности являются основными предикторами. Также есть некоторые физиологические показатели. Похоже, что люди, состоящие в браке с оптимистами, имеют тенденцию получать лучшие результаты по всем этим показателям.

Исследование, опубликованное в журнале «Личность» и соавтором которого являются аспирант МГУ Дживон О и Эрик Ким, научный сотрудник Департамента социальных и поведенческих наук в Школе общественного здравоохранения Гарвардского университета имени Тана Чана, изучало около 4500 гетеросексуальных пар в течение восьми лет. Исследователи обнаружили потенциальную связь между состоянием брака с оптимистом и предотвращением ухудшения познавательной способности благодаря более здоровой обстановке дома.

Существуют исследования, которые показывают, что люди могут изменить свою личность, если они занимаются тем, что заставляет их меняться, заключили специалисты.



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