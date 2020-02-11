НАТО решило обновить меры контроля над вооружениями из-за «российской угрозы»

Североатлантический альянс считает необходимым обновить меры контроля над вооружениями перед лицом новых ракетных систем России, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Мы глубоко убеждены, что лучший ответ – это эффективный контроль над вооружениями. … Мы не намерены размещать ракеты в Европе, но мы должны обеспечивать безопасность в Европе в присутствии российских ракет», – сказал он.
Столтенберг также добавил, что министры обороны НАТО обсудят на плановом заседании 12-13 февраля, как Альянс будет реагировать на российские ядерные и обычные ракеты, передает ТАСС.
Ранее Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов «Искандер-М» с вызвавшей споры ракетой типа 9М729.
Также в январе сообщалось, что в НАТО собрались следить за Россией при помощи «уникальных» беспилотников. Однако эксперт в области БПЛА Денис Федутинов заявил, что новые беспилотники НАТО станут легкой целью для российских ПВО.
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