Министры обороны НАТО и Украины обсудят военные реформы Киева

Министры обороны НАТО и Украины обсудят военные реформы Киева

11.02.2020, 13:19, Новости дня

Главы министерств обороны стран Североатлантического альянса и Украины 13 февраля в Брюсселе обсудят военные реформы в стране, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы встретимся с министром обороны Украины, чтобы обсудить важность продолжения процесса реформ в области обороны и выразить нашу мощную поддержку», – сказал он, передает ТАСС.

В январе Киев попросил НАТО начать официальную процедуру рассмотрения заявки на участие в программе расширенных возможностей альянса. Между тем, экс-глава МИД Украины Павел Климкин признал, что вступление Украины в НАТО и Евросоюз в нынешнем ее состоянии невозможно.



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