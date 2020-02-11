Инфляция на потребительском рынке Украины в январе упала на 3% — Госстат

По итогам января, инфляция в Украине упала с 0,2% в декабре прошлого года до 3,2%. Базовая инфляция в прошлом месяце по сравнению с январем 2019 составила 3,3%, с декабрем прошлого года — 0,2%. Об этом сообщила Государственная служба статистики в отчете «Изменения потребительских цен», опубликованном 10 февраля.

«На потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,5%», — говорится в сообщении.

В службе отмечают, что овощи подорожали больше всего — на 6,6%. Цены на кисломолочные продукты, говядину, продукты переработки, зерновые продукты, безалкогольные напитки, молоко и сыры выросли на 1,4 — 0,3%. В то же время на 1,5 — 0,3% подешевели яйца, сахар, свинина, рис, рыба и рыбные продукты, подсолнечное масло.

Выросли на 0,8% цены на алкоголь и табачные изделия, в основном из-за подорожания цен на табачные продукты на 1,7%. Тарифы на коммуналку подорожали на 1,7%, вследствие повышения цен на природный газ на 10,7%. Но вот тарифы на отопление снизились на 2,9%.

Также подешевели одежда (на 5,5%) и обувь (на 5,7%).

«Цены на транспорт в целом снизились на 0,7% из-за удешевления топлива, масел на 4,0% и проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 1,5%. Вместе с тем на 1,4% подорожал проезд в автодорожном пассажирском транспорте. В сфере связи цены выросли на 0,8%, это связано с подорожанием почтовых услуг на 12,5%», — сообщили в отчете.

В конце января НБУ по итогам 2020 года прогнозировал инфляцию 4,8%. Предсказывают, что в течение 2020 года инфляция в Украине будет оставаться в пределах ниже целевого диапазона 5% ± 1 процентный пункт. По данным Нацбанка в 2019 году потребительская инфляция замедлилась до 4,1% и, таким образом, была достигнута среднесрочная цель 5% ± 1 процентный пункт.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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